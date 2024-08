No i fajnie. Starzy stawiali na majątek, dzieci i mają emeryturę, młodzi stawiają na wspomnienia i tylko to im zostanie na starość. Kto jeszcze odziedziczy mieszkanie w Warszawie to spoko, ale kostka PRL na wsi to po #!$%@? spadek. Za 20 lat będą to sprzedawać za 10 tys zł.