Śmieszne jest obwinianie lewicowego rządu który dopiero co powstał, a ostatnie 14 lat rządziła tam partia konserwatywna. Która palcem nie kiwnęła żeby ta imigrację zatrzymać. Ba, w ostatnich latach było jej więcej niż kiedykolwiek wcześniej.



Eh populiści, zawsze to samo. Boris Johnson to był pajac taki sam jak Trump i co? No nic bo to pajac a nie skuteczny premier.