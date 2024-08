Elektryki z Chin mogą zalać Europę mimo sankcji

z fabryki w Turcji

No to w końcu z Chin, czy z Turcji?Plus nie ma żadnych sankcji na chiński przemysł, jeśli już to zaporowe cła, które zostały wprowadzone właśnie po to żeby przenieść produkcję do Europy - a że Unia podpisała z Turcją takie a nie inne umowy handlowe, to już wina Unii.