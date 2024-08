Wiem to od bardzo dawna

O ile nie umrzemy nagle w wypadku, tylko dozyjemy "łoża śmierci" i bedziesz na tym łóżku leżał

Wyobraź to sobie, dalej bedziesz na łóżku rozpamiętywał, to, ze w 2001 laska dała ci kosza a w 2003 szef wyrzucił cię z pracy albo, ze się stresowałeś rozmową kwalifikacyjną, lub brakowało ci na coś kasy?

Przecież to wszystko bzdura, nasze życie to film, krótki trip

Ja mam na dokładkę jeszcze śmierć bliskiego kolegi, który zmarł na raka w lutym tego roku.

Znam jego zycie, wiem, czego się obawiał, kiedy się stresował, co przezywał, czym się zamartwiał i dzisiaj jego prochy są na cmentarzu Pokaż całość