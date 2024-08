Jak widać pis zniszczył pkp cargo nie tylko decyzjami pinokia, menadżerzy z ich nadania doili kosmiczne pieniądze z tej spółki bo od dawna wiadomo częściowo dolę z tych wynagrodzeń musieli wpłacać na konto pis.

Teraz wychodzą kolejne kwiatki że też ze spółki wyciągali kolejne pieniądze zatrudniając jak się okazuje fikcyjnie ludzi ...

I najgorsze jest tu to że trzeba ich rozliczyć, ale spółka pada, zostają kredyty do spłacenia, ludzie do zwolnienia a winnych jeszcze niby nie ma a pieniędzy na bieżące działania spółki też nie ma .

Oczywiście winni są tylko wrzeszczą wszem i wokół że to wina tuska ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )

I oni teraz - że Polskie państwo czyli My Polscy podatnicy mamy dopłacać żeby ratować strategiczną spółkę!!!

Tą co pis okradał Pokaż całość