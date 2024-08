O, Pan Błaszczak co to przez pół roku tuszował że zgubił ruskie rakiety w środku Polski jednocześnie chwaląc się że mamy najskuteczniejszą obronę przeciwlotniczą w Europie? A jak przypadkowa osoba je znalazła to obrzygal Polski mundur i zrzucił winę na generałów? Wszystko z hasłami patriotyzmu na gębie i awansem na przewodniczącego partii w nagrodę? Bo wiadomo - naród to partia, partia to dobro.