Importuja bo jest taniej. To moze zamiast wydawac hajsy na doplaty do darmozjadow z dupy to lepiej doplacac do tych nawozow , i utrzymac nasze firmy..



Chociaz znajac zycie to i tak by rozjbali ten hajs, cena by byla dalej wyzsza a doplaty by poszly w kieszenie..



No i uj .. no i czesc.