Nie wiem jak to dobrze określić, natomiast powinni go oskarżyć o morderstwo z zamiarem ewentualnym (czyli że nie było to morderstwo z premedytacją, ale to w jaki sposób ją gwałcił oraz że zostawił na podłodze, bez ubrań, daje przesłankę, że ewentualna jej śmierć wchodziła w grę). Oby dostał dożywocie.