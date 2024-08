"Musimy wiedzieć, czy on w chwili popełniania czynu był poczytalny, czy mógł pokierować swoim postępowaniem i czy mógł rozpoznać znaczenie czynu - wyjaśnia nasz rozmówca."



A jak nie był to co? Mamy mieć dalej chodzącego mordercę pośród nas?



Czy czyn, który odwalił nie jest dostarczenie wyraźny aby go usunąć z otoczenia innych ludzi?



Wogóle Pokaż całość