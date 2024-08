Mam nadzieje, ze pan pplk też pamieta, że podczas wielkich bitew, gdzie "mezczyzni sluzyli za mieso armatnie", to dowodzący armią czesto bral w nich udzial stojac I rzędzie i zagrzewajac do walki. Czyli w razie czego on tez bedzie stal w I rzedzie razem z innymi i zagrzewal do walki, tak? ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )