Ogólnie wykop bo Janusz handluje syfem - ale trochę się to kupy nie trzyma (jak zwykle z resztą w takich programach); Warszawka vs Tomaszów Lubelski - 300km no cóż ok - pewno taniej; następne - każdy kto nosił dzieciaka (małego czy dużego) i ładował jego wózek to wie, że SUV to mordęga (i z kg dzieciaka i wózek) - zrozumiałbym gdyby to była górzysta wieś i potrzebne byłoby 4x4 - ale w Pokaż całość