Może nie będzie to popularny komentarz, ale częściowo sami jesteśmy sobie winni. Francuzi grają i patrzą na Swój ogródek. My też powinniśmy. Mamy 53 głosy w Europarlamencie, należymy do największej 5-tki pod względem ilości głosów w UE, powinniśmy sami umieć zebrać grupę koalicyjnych państw i forsować przepisy dobre dla nas (tak jak to robi m.in. Francja - walczy o Swoje).



Do tego potrzebna dobra i sprawna dyplomacja (przecież państwa z naszego regionu również chcą się wyrwać z pułapki średniego rozwoju, mamy wspólne interesy, czasem można podzielić się częścią "naszego" biznesu z państwem ościennym w zamian za jego głosy i forsować odpowiednie przepisy) oraz zakopanie wojny polsko-polskiej, gdy walczymy o wspólny rozwój.



Obecnie wygląda to tak że PO-PIS tłucze się wzajemnie, a Konfederacja zachowuje się jak 4 latek, któremu zabrano kredki więc chce ro******dolić stoliczek, a sama nic nie ma w zaproponowaniu w zamian (po za hasłami, w które wierzą 12-14 latki)...



