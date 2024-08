No przecież Polska to najbardziej prounijny kraj we wspólnocie... można dymać do oporu, bo jak nie to z automatu jesteś kochasz Putina i kartofla...



Taka tam narracja - żeby przypadkiem nikt sie nie wyłamał z bezkrytycznie miłości... a najlepsze że za taką propagandę nawet nie trzeba płacić- idioci wierzą w to sami z siebie, tylko trzeba dobrze ukierunkować i od czasu do czasu powtórzyć...