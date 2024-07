" on może i pochodzi z Rwandy ale jest brytyjczykiem" to taki sam case jak "my nie chcemy nielegalnych imigrantów, dlatego zalegalizujemy tych co przebywają tu nielegalnie" :D

A widok płonącego meczetu sprawił że poranna kawka lepiej smakuje ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )