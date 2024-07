Zarząd związku milczy na temat powodu swojej arbitralnej decyzji o zamianie najlepszej zawodniczki na inną. Nie ma jakiegoś organu, który mógłby ich zmusić do wytłumaczenia się ze tych decyzji?

Bo ja nie rozumiem, co to znaczy "milczy". Oni nie są panami na włościach, tylko sługami narodu i jeśli podejmują kontrowersyjną decyzję, to powinni się z niej wytłumaczyć przed opinią publiczną.