W 2019 roku sąd nakazał Samuelowi Pereirzę opublikować sprostowanie do wpisu, który zamieścił w mediach społecznościowych. Zarzucił w nim Borysowi Budce kłamstwo podczas przedwyborczej debaty. Były szef portalu TVP Info wyrok wykonał dopiero teraz, w sobotę 27 lipca. "PiS-owski propagandysta po blisko 5 latach wykonuje prawomocne orzeczenie sądu. Aż chciało by się zacytować klasyka: 'W imię zasad.'" - skomentował to polityk Platformy Obywatelskiej.



Sprawa sięga 2019 roku. Wówczas podczas przedwyborczej debaty w TVP Borys Budka pokazał paragon za lek Valcyte. Preparat kosztował 2 tysiące złotych. - To jest paragon hańby tego rządu. Ponad 2 tysiące złotych dla dziecka po przeszczepie, które rodzice muszą wydać, ponieważ ten rząd zamiast dofinansować służbę zdrowia, woli wydawać pieniądze na nagrody dla swoich ministrów - mówił wtedy polityk PO. Na jego słowa zareagował m.in. ówczesny minister zdrowia. Łukasz Szumowski twierdził, że lek jest refundowany (stał się nim dopiero we wrześniu, czyli na miesiąc przed debatą). Domagał się przeprosin. Do dyskusji dołączył też Samuel Pereira. "Sprawdziłem aptekę, której rachunek pokazał przedstawiciel KO w debacie. Oczywiście Borys Budka kłamie" - napisał wówczas szef portalu TVP Info.



Borys Budka nie pozostawił wpisu Pereiry bez odpowiedzi i pozwał dziennikarza w trybie wyborczym. Sąd rozstrzygnął na korzyść Budki i wydał prawomocny wyrok. Publicysta miał opublikować sprostowanie. Tego jednak nie zrobił aż do teraz. "Prostuję nieprawdziwe informacje zawarte w moich wpisach opublikowanych na prowadzonym przeze mnie profilu w dniach 1-2.10.2019r., jakoby poseł Borys Budka, pokazując podczas debaty w TVP rachunek z apteki, skłamał, że lek Valcyte nie był refundowany dla dziecka po przeszczepie" - napisał Samuel Pereira w sobotę 27 lipca.



Do Pokaż całość