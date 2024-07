A to nie ten pan co wywalił kurierów do innej firmy a później firma zbankrutowała?



Otrzymają ją dopiero po kilku miesiącach z państwowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I tylko ci, którzy pracowali na etacie. Fakturowcy nie dostali nic, bo formalnie z Rafałem Brzoską nie mają od 8 sierpnia nic wspólnego – spółka została przecież kupiona przez inną firmę, Tenes One. Ta szybko sprzedała Bezpieczny List razem z pracownikami do cypryjskiej firmy.