Kurde,sam zabieram rodzinę co roku do Turcji pod koniec września ale robię to co uważam że tylko wtedy są godne warunki do odpoczynku. Woda w morzu ma nadal ok 24 stopni ale za to cały dzień można leżeć przy basenie a nie jak w środku sezonu że trzeba po południu uciekać do klimatyzowanego pokoju. I nie jest wcale dużo taniej szczególnie jak się w okolicach lutego bokuje