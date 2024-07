Pokaż całość

El Mayo to znany diler narkotykowy. Nie wiem czy słyszeliście, ale jeszcze w latach '80 przewodził jednej z komórek organizacji, która przemycała narkotyki z Kolumbii. Co kilka dni przewoził na swoim jachcie olbrzymie ilości narkotyków. W sierpniu 1984 roku, wpadł na jego trop agent DEA Steven Machoney. Steven zaczął rozpracowywać szajkę. Na początku chciał zlokalizować miejsce, w którym przestępca zostawiał narkotyki w USA. Zorganizował więc dosyć sporą akcję wspólnie ze Strażą Przybrzeżną, która podawała mu namiary łodzi "El Mayo" oraz agentami ATF, którzy mieli robić za "arms & muscle" (podejrzewano, że może również przemycać broń).Oczekiwał na dilera na lądzie, po czym śledził zarówno samego lidera jak i całą szajkę do hotelu "Rumbia" w Miami. Po kontakcie z recepcją hotelu, Steven dowiedział się, że przestępca wynajmuje penthouse na najwyższym piętrze hotelu. O czym niestety nie wiedział, to to, że recepcjonistka była kochanką dilera, który umieścił ją tam właśnie na wypadek takich akcji. Nim cała grupa zdążyła zebrać się na piętrze, na którym znajdował się pokój dilera, Shana Tulovs poinformowała swojego partnera o zbliżającej się