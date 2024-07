Wszyscy zostali zatrzymali do wyjaśnienia. Nieletni trafili do Policyjnej Izby Dziecka. Policjanci zabezpieczyli przedmioty w postaci noży, kominiarki, pałki teleskopowej i gazu pieprzowego.

Chłop został zwabiony w to miejsce w celu rozboju, udało mu się tylko dlatego obronić, bo miał przy sobie nóź i grozi mu za 2 lata XDw artykule mowa jest no nożach, wiec tamci też mieli, do tego byli w kominarkach i mieli gaz.Btw. wypada zacząć samemu