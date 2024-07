Mam nadzieje, ze to fejk. Ale jesli nie, to ludzmi ktorzy chocby proponuja takie rozwiazania powinna natychmiast zajac sie prokuratura.

Jesli cos takiego by w Polsce przeszlo, a ludzie nie wyszli by na ulice, to znaczy ze ten kraj upadl moralnie nizej niz Rosja, Korea Polnocna i Chiny razem wziete.