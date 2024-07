Pamiętam tuska z poprzednich rządów jako cynicznego kłamce niczym nieróżniącego się od kaczora (no może tym, że jest patriotą niemieckim). Gdy przed wyborami wystawili go na piedestał partii, byłam pewna, że to idiotyczny pomysł i przez to PO nie zdobędzie żadnych głosów.

Jak widać nie doceniłam idiotyzmu polaków.