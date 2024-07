Jeżeli Ukraina pozwoliła sobie na taki krok to znaczy, że dostałą zakulisową zgodę od reszty UE.... mogą skamleć ale już nic nie mogą zrobić.



Szijjarto podkreślił, że "to osobliwe, że kraj aspirujący do członkostwa w UE zagraża dostawom energii do dwóch państw członkowskich UE" - ale oba te kraje zadeklarowały, że uniemożliwią wejście UA do UE więc ?!?!