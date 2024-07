Ależ utrudniajmy! widzisz header na kombajnie - dzwonisz na policję i nie zjeżdzasz,

widzisz pijących piwko traktorzystów - dzwonisz na policję,

widzisz zakłócanie spoczynku nocnego - dzwonisz na policję,

musisz zmienić koło lub dolać płyn do spryskiwaczy? - rób to w maksymalnie uciążliwy sposób najlepiej na drodze na pole/ do skupu,

rolnik ma firmę na czarno? - dzwoń do skarbówki

rolnik jeździ na oleju opałowym? - dzwoń do itd Pokaż całość