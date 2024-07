Zrobilo się ciekawie.

Jeśli nawet będzie że Tusk miał Romanowskiego na myśli to ciekawe co dalej.

Tusk będzie musiał udowodnić, że mówi prawdę. Wiec ciekawe czy przedstawienie dowodów wystarczy.

Bo Romanowski nie został uniewinniony, odstąpiono od stwierdzenia czy jest przestępca czy nie bo ma immunitet. Nie zostało stwierdzone, że nie popełnił przestępstwa.



Czyli może wyjść, że Romanowskiego można nazywać przestępca bez wyroku skazującego go na to.