Jakie to jest niesprawiedliwe i żenujące. Koalicja deweloperska KO + PIS + PSL. To jest napisana ustawa aby ceny dużych mieszkań wywaliło. Tu będą promowani ludzie 2+3 co już mają dziecko i będą mogli sobie wziąć i kupić 2 mieszkanie na kredyt 0%. Mamy takich rodzin 750k, przecież to tylko głupki nie wezmą darmowego 800k na 0%. Po 10 latach będą musieli spłacić 800k z 0% odsetek. Patologia w "majestacie prawa".