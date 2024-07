Tacy informatycy/programiści/admini powinni dostawać przynajmniej 30k na konto. Co miesiąc. No ale żaden klepacz klawiatury nie będzie zarabiał więcej niż ministra. Więc zamiast ściągnąć kilkanaście/kilkadziesiąt osób do ??państwowego centrum informatycznego?? i im płacic bezpośrednio to wynajmie sie firmę krzak która zrobi to samo ale weźmie dużo więcej kasy niz wzieli by fachowcy na etacie. No ale KTOŚ musi zarobić ://////