I mimo publicznego naglasniania i szkalowania takich zachowan nadal sie trafiaja dzbany ktore to robia. Ale wiecie co? Tak wlasnie wyglada wiekszosc naszego spoleczenstwa. To ze my tu na wykopie jestesmy oswieceni w wielu dziedzinach to nie znaczy, ze to jest cos powszechnego. Za drzwiami tego portalu jest jedna wielka dzicz i glupota