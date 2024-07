Za młodu się dziwiłem, dlaczego Polacy mają złą opinię na zachodzie i miałem Anglików czy Niemców za ksenofobów. Teraz jak widzę, co odwalają Gruzini i Ukraińcy w Polsce, będąc wcześniej w obu krajach po kilka razy, dostrzegam, że teraz do nas trafia taki sam narybek, który opuścił Polskę po wejściu do UE.