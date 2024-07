Mi klimatyzacja zużywa 100 kWh na sezon od czerwca do sierpnia, wychodzi średnio 1 kWh dziennie. Jak już się schłodzi mieszkanie to utrzymanie temperatury to jakieś 200W. Tymczasem wczoraj musieliśmy odłączyć 3 GW mocy, bo mieliśmy nadprodukcję :D

Klimatyzacja pozwala balansować sieć energetyczną, a nie jest dla niej zagrożeniem.