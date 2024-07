Nie wyobrażam sobie jak ktoś w tamtych czasach miałby przeprowadzić takie badanie rzetelnie. Na pewno 17/20 par czekało do ślubu będąc średnio młodszymi, mając mniej rozrywek i stosunkowo łatwiej mogąc się ukryć na polu czy w innym miejscu xD Sorry, ale co najwyżej nie chciały się przyznać



To jak pisać o tym że wcześniejsze pokolenia były znacznie spokojniejsze nie to co teraz (*kaszel* I wojna światowa *kaszel* II wojna światowa *kaszel*)