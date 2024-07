Warto dodać, że ukraińcy walczyli przeciwko Polsce w wyjątkowo bestialski sposób, nie tylko z chęci stworzenia własnego kraju (hitler omamił ich i obietnicą stworzenia wukrainy), ale przede wszystkim z nienawiści do Polaków, z wyjątkową można wręcz powiedzieć pasją, porównywalną tylko do tej, gdy mordowali kijowskich żydów, aż kamienice Kijowa do drugiego piętra zbrukane były krwią i ludzkimi wnętrznościami.