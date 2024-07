Najlepsze jest to że na poprzedniej górce ofert 2 lata temu praktycznie nic się nie sprzedawało, kredyty szły na sumaryczną wartość 2mld zł zamiast 8mld. W tej chwili ceny są +25%, stopy bez zapowiedzi korekty, popyt na 100k unitów na BK2% zaspokojony, Ukry wyjeżdżają i co roku kraj zmniejsza się o 150k osób.

Its over dla betonowego złota