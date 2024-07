Ciekawe kiedy niektórzy zorientują się jak to naprawdę wygląda.



1. Jak trump wygra to nie będzie jakichś masowych deportacji, które widzicie w swoich głowach. Będzie może jakaś aferka pod publiczkę i tyle.



2. Tak samo jak nikt nagle nie rozmontował całego muru za kadencji Bidena.



To jest tylko tworzenie wojenki, żeby odseparować swój elektorat od przeciwnego i go zabetonować. Jak dużym korporacjom dalej będzie się opłacać ściągać tanią siłę roboczą, to państwo Pokaż całość