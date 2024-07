Świetny temat, fajny artykuł.



Z ciekawostek - swego czasu Facebook zatrudniał moderatorów swoich treści przez dość shady pośredników. Jedna z takich firm rekrutowała... amerykanów do pracy w Polsce. Roczny kontrakt. Poznałem takiego moderatora, oficjalnie nie mógł mówić dla kogo pracuje, ale to co opowiadał to była masakra. 10 godzin dziennie oglądanie morderstw, gwałtów, skrajnego sadyzmu itd. Gość nie wytrzymał do końca kontraktu, zwolnił się.