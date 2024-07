Tonie PiS czy PO sa winni. To Januszexy - od wielkich korpo typu Uber po małe DomBudex itp - sciagaja tanich pracownikow (zamiast dać podwyżki obecnym) do -racy na te 8-12h dziennie i nie interesuje ich co sie dzieje z pracownikami poza godzinami pracy (sciagani w duzej liczbie, nieznajacy jezyka sila rzeczy zaczną robic mini getta). Zakladam, ze wizy czasowe, ale pewnie wzrusza ramionami, jak pracownik zniknie gdzies przed koncem waznosci wizy Pokaż całość