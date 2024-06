Pokaż całość

„Poznaję nowe kształty, tworzę nowe budowle, uczę się każdego dnia” – brzmiały pierwsze zdania w spocie # rodzina800plus , zamówionym przed rokiem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z PiS. Zdania wypowiadały dzieci, a spot informował o podwyższeniu świadczenia wychowawczego z 500 na 800 zł. Problem w tym, że kampanię przeprowadzono „niecelowo i niegospodarnie”. Tak wynika z analizy Najwyższej Izby Kontroli wykonania budżetu KPRM za 2023 rok.Takie sprawozdania, dotyczące wszystkich tzw. części budżetowych, NIK przedstawia co roku, wystawiając oceny pozytywne, opisowe lub negatywne. Tym razem, zdaniem izby, KPRM zasłużyła na ocenę opisową. Powodem są m.in. problemy z kampaniami informacyjnymi.Według NIK, KPRM powinna poczekać z kampanią do zakończenia prac nad ustawąTa, dotycząca programu rodzina 800 plus, została przeprowadzona przez KPRM od 1 czerwca do 4 sierpnia w Internecie, radiu i telewizji oraz na nośnikach outdoor. Poszło na nią 6,7 mln zł. Problem w tym, że – jak zauważa NIK – w trakcie trwania kampanii nie zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy, podwyższającą kwotę świadczenia. Sejm przyjął ją 7 lipca, dopiero 9 sierpnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw, czyli już po zakończeniu kampanii informacyjnej