został napadnięty przez grupę 10 agresorów

Setki lub nawet tysiące filmików na twitterku czy innych portalach, gdzie albo murzyni, albo muslimy atakują przypadkowych białasów w grupach. Mimo to w mediach tego typu zachowanie nie jest w żaden sposób zauważane.Gdyby to 10 białych, gdziekolwiek na zachodzie, zaatakowało jednego beżowego lub murzyna to media alarmowałby o białej supremacji, skrajnym prawactwie, nazizmie czy innych idiotyzmach.Lewica zrobiła z nas obywateli 2giej kategorii i cuckoldy