Ja #!$%@?, patusy niszczą Ci życie, bo filmik z tego gwałtu wrzucili w internecie i dziewczyna jest spalona tam gadzie mieszka, już zawsze będą na nią spojrzenia spode łba i heheszki za plecami, a sąd wlepia gwałcicielowi 7 lat, przecież to dla chłopaczka jak wyjazd na studia. Podżegającej 10 lat to też żart. Ale mnie #!$%@? to państwo.