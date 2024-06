Likwidacja miejsc pracy i wyprowadzenie produkcji poza granice Polski i Europy nie ma związku z fatalną polityką klimatyzmu europejskiego. To pokłosie negatywnych i szkodliwych działań w obszarze gospodarczym jakie w ciągu ostatnich 8 lat dokonał PiS. Na szczęście mamy doskonałego Premiera, doświadczonego polityka, skutecznego i co najważniejsze: decyzyjnego, który to za chwilę naprawi. Pan Premier Donald Tusk nie dopuści do tego, by mieszkańcy Pikutowa trafili do kolejki w pośredniakach! Cierpliwości! Za chwilę Pokaż całość