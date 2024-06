Ta cała nadwyżkę z Polski biorą właśnie Niemcy, Francuzi czy Amerykanie. No jął ktoś przychodzi tutaj z ofertą to zarabia na nas, a nie my na nim. Np. Jak można płacić Francuzowi za to że obejrzę sobie mecze naszej ekstraklasy w canal+. Albo dlaczego płacę Niemcom w lidlu za to że kupię pietruszkę od Polskiego rolnika? Niestety tak to wygląda w dużej części.