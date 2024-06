Zaraz zaraz.



Jeżeli imigranci chcą się przedostać z Polski do Niemiec i nie mają wymaganych dokumentów to zgodnie z procedurami odstawia się ich pod przymusem do Polski i jest wszystko w porzadku.



Jeżeli jednak imigranci chcą się przedostać z Białorusi do Polski i nie mają wymaganych dokumentów, a Polska straż graniczna odstawia ich pod przymusem do Białorusi to nie jest wszystko w porządku i to łamanie praw człowieka.



Czy ja czegoś nie Pokaż całość