Adblock to nie przyjemność a obowiązek. Na wykopie bez adblocka masz reklamy z dźwiękiem który się sam włącza. Nie wierzysz to sprawdź xD



To zawsze jest tak że nowa usługa jest fajna i lepsza od status quo - aż sama nie zdobędzie monopolu i stanie się tym status quo. Wtedy już można robić co się chce, #!$%@? w konsumentów bo i tak do ciebie przyjdą xD