Teraz rozumiem politykę Niemców. Zachęcić pontoniarzy do przybycia do Niemiec, a teraz niech zasuwają jak niewolnicy. To jest dobry kierunek. Mam nadzieję, że Polska weźmie z nich przykład i u nas też będą pracować społecznie. My mamy żyć za miskę ryżu i jeść mirabelki to dlaczego nie oni?