Tusk zostal premierem zeby spowalniac Polske tak aby Polska pozostała montownią dla Niemiec i Francji, a nie po to zeby Polska miala jakas elektrownie atomowa i stawała sie niezalezna. Opoznienia oczywiscie wyborcy zganią na niekompetencje, ale nic bardziej mylnego - to przemyślane dzialania majace na celu spowolnienie rozwoju naszego kraju. Zawsze mozna miec alibi, ze poprzednicy cos zawalili albo ze konieczne sa audyty, albo to nie ekonomiczne. Stad mozna w nieskonczonosc sabotowac Pokaż całość