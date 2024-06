No i skąd się biorą takie jednostki? xD To jest aż nieprawdopodobne jak głupim trzeba być xD Masz wyrok do odbycia to co robisz? Nie płacisz rachunków, wycinasz rury które sprzedajesz za jakieś 100 zł generując przy tym strat na 3000 zł i co dalej? Liczył że to nie wyjdzie czy co? xD Zamiast iść na jeden dzień do dodatkowej roboty na budowę, zarobiłby 200 zł to ludzie robią sobie problemy w Pokaż całość