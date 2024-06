No i skąd zdziwienie?

Przejęli Nordisa i zaczeli robić porządki. Należący do Nordisa Calfrost był zadłużony i to zadłużenie jeszcze zwiększał, spod innego znaleziska w temacie:



Spółka w 2022 roku miała 3 mln własnych środków i 12 mln pożyczonych (długów). "Wypracowała" 900 tys. straty.Późniejszych raportów nawet nie podawała



Zamknęli nierentowny oddział przejętego biznesu i tyle.