Klub z Izraela też wspaniałomyślny. Ogłosili, że będą grali na stadionach w Łodzi przed podpisaniem umowy. Myślę, że wiele miast i klubów może im odmawiać, więc pewnie chcieli na Polaków wywrzeć pewną presję, w myśl "no bo jak to odmówią? - Jak to ogłosimy, to się nie wycofają już, bo będą posądzeni o antysemityzm, a to jeszcze Łódź dawne miasto żydowskie".



Niemcy im nie odmówią, tyle, że zapłacą więcej złociszy... uuuuuuu