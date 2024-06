Nie no napewno nie. Przecież on pierwsi pod ołtarzem stali.. Abba ojcze u Rydzyka śpiewali... Zawsze z Bogiem i Ojczyzną na ustach... niemożliwe żeby robili źle dla Polski... Nie to co Tusk co to codziennie przez tyle lat w tvp fur dojczland mówił... To na pewno wszystko jego wina....