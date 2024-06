Pokaż całość

Po niedzielnych wyborach europejskich UE planuje przywrócić masowe zatrzymywanie danych komunikacyjnych bez podejrzeń i zmusić producentów do umożliwienia organom ścigania dostępu do urządzeń cyfrowych, takich jak smartfony i samochody. Jest to „poufny” 42-punktowy plan opracowany przez „grupę ekspertów wysokiego szczebla” utworzoną przez rządy UE i Komisję Europejską, z którym mógł zapoznać się eurodeputowany Partii Piratów Patrick Breyer (dokument Rady 9984/24